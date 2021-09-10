Финалистка US Open Лейла Фернандес из Канады поделилась, с какими трудностями ей пришлось столкнуться на старте карьеры и как это придало ей мотивации.

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«Учительница сказала мне перестать играть в теннис. Мол, у тебя никогда ничего не получится, просто сосредоточься на школе. Я рада, что она сказала мне это, потому что каждый день у меня в голове была мысль о том, что я буду продолжать играть, буду пробиваться и докажу ей, что могу достичь всего, о чем мечтала», – приводит слова Фернандес твиттер Billie Jean King Cup.

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На пути в финал Фернандес обыграла трех соперниц из топ-5: Наоми Осаку (3), Элину Свитолину (5) и Арину Соболенко (2), а также трехкратную чемпионку «Шлемов» Анжелику Кербер.

За титул 19-летняя Лейла сыграет с 18-летней британкой Эммой Радукану.

Матч состоится 11 сентября.

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