Женский тур, в отличие от мужского, почти каждый турнир приносит море сенсаций. Чего стоит последний «Ролан Гаррос», где в полуфинале сыграли четыре теннисистки, никогда прежде на такой стадии не бывавшие. Но на US Open-2021 WTA превзошла саму себя: за титул сразятся 19-летняя канадка (отпраздновала день рождения 6 сентября) Лейла Фернандес и 18-летняя британка Эмма Радукану – две несеяные теннисистки, самая рейтинговая из которых занимает лишь 73-е место.

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Как шли по сетке

Эмма Радукану

1-й круг: Стефани Фогель (Швейцария) – 6:2, 6:3

Стефани Фогель (Швейцария) – 6:2, 6:3 2-й круг: Чжэн Шуай (Китай) – 6:2, 6:4

Чжэн Шуай (Китай) – 6:2, 6:4 3-й круг: Сара Соррибес (Испания) – 6:0, 6:1

Сара Соррибес (Испания) – 6:0, 6:1 4-й круг: Шелби Роджерс (США) – 6:2, 6:1

Шелби Роджерс (США) – 6:2, 6:1 Четвертьфинал: Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:3, 6:4

Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:3, 6:4 Полуфинал: Мария Саккари (Греция) – 6:1, 6:4

Лейла Фернандес

1-й круг: Ана Конюх (Хорватия) – 7:6(3), 6:2

Ана Конюх (Хорватия) – 7:6(3), 6:2 2-й круг: Кайя Канепи (Эстония) – 7:5, 7:5

Кайя Канепи (Эстония) – 7:5, 7:5 3-й круг: Наоми Осака (Япония) – 5:7, 7:6(2), 6:4

Наоми Осака (Япония) – 5:7, 7:6(2), 6:4 4-й круг: Анжелик Кербер (Германия) – 4:6, 7:6(5), 6:2

Анжелик Кербер (Германия) – 4:6, 7:6(5), 6:2 Четвертьфинал: Элина Свитолина (Украина) – 6:3, 3:6, 7:6(5)

Элина Свитолина (Украина) – 6:3, 3:6, 7:6(5) Полуфинал: Арина Соболенко (Беларусь) – 7:6(3), 4:6, 6:4

Цифры говорят

Эмма и Лейла уже встречались на юниорском уровне: во втором раунде турнира для девушек на Уимблдоне-2018. Тогда сильнее была британка – 6:2, 6:4.

Это первый в Открытой эре женский финал «Шлема», в котором сойдутся две несеяные соперницы.

Последний раз две девушки-тинейджера сошлись в финале «Шлема» в 1999-м – тоже на US Open. Тогда Серена Уильямс взяла свой первый мэйджор, победив Мартину Хингис.

Радукану – первый квалифайер в обоих одиночных разрядах, дошедший до полуфинала и финала US Open.

Также Радуканау – первая британка в финале «ТБШ» со времен Вирджини Уэйд (победный Уимблдон-1977).

Фернандес на пути в финал убрала три соперниц из топ-5 (Осака, Свитолина, Соболенко).

Фернандес – четвертая финалистка «ТБШ» из Канады после Карлинг Бассетт-Сегусо, Эжени Бушар и Бьянки Андрееску.

Кто что сказал

Лейла Фернандес: «Думаю, я добилась невероятных вещей. Мне кажется, только одно слово подходит к моему случаю: «Магия». Ведь не только мой путь по сетке был потрясающ, но и то, как я играла. Я получаю огромное удовольствие.

Многие люди сомневались во мне, в моей семье, в моих мечтах. Мне постоянно говорили: «Нет, ты не станешь профессиональным игроком, остановись, возвращайся в школу». Одна из моих учителей говорила мне бросить теннис и сосредоточиться на учебе. Я рада, что она мне это сказала. Каждый день я держу эти слова в голове и говорю себе, что продолжу идти вперед, преодолевать препятствия и докажу ей, что воплощу все, о чем мечтаю».

Лейла Фернандес Фото: Getty Images

Эмма Радукану: «Честно говоря, я просто не верю в то, что происходит. Шок. Безумие. Я всегда мечтала сыграть на «Шлеме», но не знала, когда это случится. И это произошло на столь раннем этапе карьеры – это безумие.

Перед US Open я не была уверена, каким будет мой уровень. Меня удивило то, как я сыграла против соперниц, входящих в число лучших игроков в мире. Мне кажется, внутри себя я знала, что обладаю схожим уровнем игры, как и эти девочки, но не знала, смогу ли поддерживать его весь сет или два сета. То, что мне это удалось против лучших теннисисток в мире – честно, не могу в это поверить».

Эмма Радукану Фото: Getty Images

Котировки букмекеров

Хотя обе теннисистки в равной степени малознакомы зрителю, букмекеры отдают заметное предпочтение более молодой британке. Да, Фернандес на пути в финал вынесла более именитых и рейтинговых соперниц, но и затратила на это больше сил. Начиная с третьего раунда, канадке обязательно требовались все три сета, ей пять раз пришлось играть тай-брейк. Радукану расчищала путь в финал быстро и жестко, не отдав соперницам ни одной партии.

Не стоит забывать и результат встречи Эммы и Лейлы на юниорском Уимблдоне-2021: тогда британка опять-таки была лучше в двух сетах. Можно поверить, что она так и не потеряет ни одного сета этой осенью в Нью-Йорке – 2,32

Где и когда смотреть

Матч пройдет на Арене Артура Эша и начнется в 23:00 (мск). Посмотреть его в прямом эфире можно на телеканале Eurosport 1.

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