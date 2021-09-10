Первый номер России Даниил Медведев за 2 часа 3 минуты обыграл соперника из Канады Феликса Оже-Альяссима в первом полуфинале US Open – 6:4, 7:5, 6:2. Теперь вторая ракетка мира ждет в финале американского мэйджора победителя пары Новак Джокович – Александр Зверев. Теннисисты выйдут на корт следом.

Во втором сете у Медведева возникли проблемы, он горел 2:5, но собрался, взял пять геймов подряд, ушел с сетболов и завершил партию в свою пользу – 7:5.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android, чтобы смотреть US Open! Это нужно всем

US Open «Медведев скушает Оже не поперхнувшись». Чего ждать от 1/2 US Open 10 ЧАСОВ НАЗАД

Даниил троекратно превзошел молодого соперника по эйсам (12-4), реже допускал двойные ошибки (4-10) и реализовал 5 брейк-пойнтов из 5, лишь раз отдав подачу Феликсу.

Медведев уже выходил в финал US Open в 2019-м. Тогда русский проиграл Рафаэлю Надалю в пяти партиях после камбэка с 0-2 по партиям – 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Второй финалист US Open-2021 определится после матча Медведев – Оже-Альяссим. Его разыграют серб Новак Джокович и немец Александр Зверев.

US Open Медведев: «Когда Ботик справа забивал, я ненавидел себя за это» 08/09/2021 В 08:42