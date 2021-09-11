Сербский теннисист Новак Джокович стал вторым финалистом Открытого чемпионата США.

В полуфинале первая ракетка мира обыграл немца Александра Зверева – 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2. Матч продолжался 3 часа 38 минут. Джокович в четыре раза реже соперника допускал двойные ошибки (две против восьми у Зверева), реализовал 6 брейк-пойнтов из девяти и допустил на одну невынужденную ошибку меньше (49–50). Немец превзошел Новака по эйсам (16–12) и виннерам (49–41).

Джокович одержал 225-ю победу над игроком топ-10 и побил рекорд, который принадлежал Роджеру Федереру. Также Новак повторил еще одно уникальное достижение швейцарца – в 31-й раз вышел в финал «ТБШ». В карьере Роджера ровно столько же решающих матчей.

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В финале, который состоится 12 сентября, Новак Джокович сыграет с Даниилом Медведевым.

Победа в решающем матче US Open сделает серба единоличным рекордсменом мужского тенниса по количеству титулов на «ТБШ».

Помимо этого Джокович может оформить календарный «Большой шлем» – в этом году он уже победил на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

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