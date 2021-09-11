Сербский теннисист Новак Джокович заступился за грека Стефаноса Циципаса, который столкнулся с хейтом из-за истории с затяжными туалетными перерывами на US Open.

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В интервью после победы над Александром Зверевым в полуфинале Открытого чемпионата США первая ракетка мира ответил на замечание журналиста о том, что в его матче с немцем не было туалетных перерывов и других хитростей – только чистая борьба.

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«Я должен вступиться за Стефаноса Циципаса. Мне кажется, он не сделал ничего плохого. И я поддерживаю его. Потому что правила размыты. Безусловно, вы можете утверждать, что все относительно, каждый видит ситуацию по-своему. Мы немного отклонились от темы, но последние пару недель этот вопрос горячо обсуждался. И я считаю, что он не заслужил тех нападок, которые обрушились на него через СМИ и всех остальных. Поддержите Циципаса», – сказал Джокович на флеш-интервью.

В финале, который состоится 12 сентября, Новак Джокович сыграет с Даниилом Медведевым.

Победа в решающем матче US Open сделает серба единоличным рекордсменом мужского тенниса по количеству титулов на «ТБШ».

Помимо этого Джокович может оформить календарный «Большой шлем» – в этом году он уже победил на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

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