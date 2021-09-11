US Open-2021 почти завершился – в предпоследний день станет известна обладательница титула в женском разряде, а также победители в миксте.

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Арена Артура Эша

US Open Джокович вступился за Циципаса после хейта за туалетные перерывы ЧАС НАЗАД

Гильяна Олмос (Мексика)/Марсело Аревало (Сальвадор) – Дезире Кравчик (США, 2)/Джо Солсбери (Великобритания, 2) – финал, начало в 20:00 мск

Эмма Радукану (Великобритания) – Лейла Фернандес (Канада) – финал, начало в 23:00 мск

US Open Джокович отомстил Звереву за ОИ и вышел в финал USO к Медведеву 2 ЧАСА НАЗАД