US Open-2021 почти завершился – в предпоследний день станет известна обладательница титула в женском разряде, а также победители в миксте.
Арена Артура Эша
US Open
Джокович вступился за Циципаса после хейта за туалетные перерывы
Гильяна Олмос (Мексика)/Марсело Аревало (Сальвадор) – Дезире Кравчик (США, 2)/Джо Солсбери (Великобритания, 2) – финал, начало в 20:00 мск
Эмма Радукану (Великобритания) – Лейла Фернандес (Канада) – финал, начало в 23:00 мск
US Open
Джокович отомстил Звереву за ОИ и вышел в финал USO к Медведеву
US Open
Djokovic - Zverev - US Open