Российский теннисист Даниил Медведев во второй раз вышел в финал US Open, победив в трех сетах канадца Феликса Оже-Альяссима. В эксклюзивном интервью Eurosport Медведев прокомментировал путь к финалу, порассуждал о вероятной схватке с Новаком Джоковичем за титул (беседа состоялась до второго полуфинала, в котором определился соперник – Eurosport.ru), а также рассказал о дополнительной мотивации: день финала – годовщина свадьбы для Даниила и его жены Дарьи.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android, чтобы смотреть US Open! Это нужно всем

– Это твой третий финал на турнирах «Большого шлема». Это был самый простой путь к финалу?

US Open Медведев во 2-м финале на US Open за 3 года 12 ЧАСОВ НАЗАД

– Если смотреть на счет матчей, проигранные сеты, то это был самый легкий путь к финалу. Они, конечно, все равно все всегда тяжелые, и сегодня были моменты, где матч мог полностью сложиться в другую сторону – никогда не известно, этим и хорош теннис. Если бы он дожал второй сет, что бы было дальше, как бы играл, как бы сложилось дальше. На Australian Open я тоже проиграл всего два сета, но это был пятисетовый матч, а до этого я не выиграл ни одного пятисетовика. Там было потяжелее. Рад, что сумел так легко дойти до финала, потому что это экономит моральные и физические силы, которые будут очень нужны в финале.

– Предполагая возможного соперника в финале – мы все уже календарному «Большому шлему» Джоковича кости перемыли. Скажи, для теннисистов это имеет значение? Какое-то отношение есть особое к этому?

– Во первых, это история. Между собой я ни с кем это особо не обсуждал, но все об этом знают. Все знают, что это легендарно, Новак и так легендарен, но он в целом может сотворить историю и убить сразу двух зайцев – по двум пунктам обогнать его главных соперников по рекордам. Мы все об этом знаем, но теннис такая вещь, что на корте это не имеет значения – сначала он будет играть с Сашей, а потом посмотрим, кто выиграет – может, будет играть со мной. Уверен, мы оба постараемся сделать все возможное и отдать все силы, чтобы не дать этому случиться. Не потому что мы не хотим, чтобы он этого добился – просто мы хотим выиграть этот турнир, и это совершенно нормально, это и есть спорт.

– Как я понимаю, 12 сентября – это день свадьбы для вас с Дарьей.

– Да, правильно.

– То есть, 12 сентября в годовщину будешь играть финал. Это как-то влияет на то, как будете отмечать, в принципе на твой настрой?

– То, как будем отмечать, будет зависеть от результата – матч обычно ставится поздно, поэтому в любом случае до матча отмечать не буду. А если проиграю, настроение отмечать будет не очень хорошее. Это маленькая мотивация. Ее и так полно со всех сторон, но это еще одна маленькая дополнительная мотивация – сделать подарок на годовщину необычный.

Джокович прошел Зверева в пяти сетах со счетом 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2.

Счет по личным встречам между Джоковичем и Медведевым – 5-3 в пользу серба.

US Open «Медведев скушает Оже не поперхнувшись». Чего ждать от 1/2 US Open 21 ЧАС НАЗАД