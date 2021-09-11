Женский US Open-2021 получился особенным в эмоциональном плане. Впечатления настолько яркие и концентрированные, что ловишь себя на мысли – ты их уже испытывал, но только давно, чуть ли не в прошлой жизни. В финал вспорхнули 18-летняя британка Эмма Радукану и 19-летняя канадка Лейла Фернандес, которые подарят первую с 1999 года схватку тинейджеров на «Шлемах». 22 года назад 17-летняя Серена Уильямс победила 18-летнюю Мартину Хингис.

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Особенно ослепляет Радукану, ставшая самой юной финалисткой мэйджора с прорыва 17-летней Марии Шараповой на Уимблдоне-2004. Для Эммы это всего лишь второй «Шлем» и четвертый турнир уровня WTA – в Нью-Йорке она стала не только первым игроком, вышедшим в финал из квалификации, но и не проиграла ни сета. Феноменальный результат для теннисистки, не входившей в начале лета даже в топ-350.

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Эмма Радукану делает селфи с фанатами Фото: Getty Images

Прорыв молодых теннисисток на топовые позиции закономерен и логичен с учетом существующей динамики – в финалах «Шлемов» в последнее время побывало много игроков, о которых прежде мало кто слышал. Барбора Крейчикова, Ига Швёнтек и Бьянка Андрееску лихо сместили Серену Уильямс и других топов. Но случай с Радукану особенный – еще полгода назад британка была мало знакома даже специалистам, а сейчас по результатам и уровню игры напоминает летящую на планету комету. За выход в финал US Open она заработала 1,2 млн долларов – это в четыре раза больше, чем за всю предыдущую карьеру.

Главный козырь Эммы – раскованность на корте и чистота ударов. В мае мечтающая стать архитектором британка сдала на отлично экзамены в гимназии по математике и экономике – складывается ощущение, что каждый выстрел она чертит еще перед игрой, чтобы придать мячу идеальную траекторию. «Учеба сильно помогает на корте. Я привыкла обрабатывать огромные объемы информации, поэтому в игре у меня словно включается компьютер – из множества вариантов стараюсь выбрать лучший», – призналась англичанка с канадским паспортом.

Радукану родилась в Торонто в семье финансистов – румына и китаянки. Когда девочке исполнилось два года, родители переехали в Лондон и предоставили Эмме полный выбор для самоопределения. В пять лет малышка пошла в школу балета, затем увлеклась плаванием, гольфом, верховой ездой и картингом. Однажды семья выбралась в городской парк поиграть в теннис, и Эмму очаровала эта игра. Вскоре все другие увлечения отошли на второй план, а огромный потенциал проявился в 12 лет, когда девочка выиграла турнир среди 15-летних.

В теннисном мире хорошо известны случаи, когда родители эксплуатировали талант детей – папа Мирьяны Лючич избивал дочь ботинком после поражений, Дженнифер Каприати подсела на наркотики из-за давления отца, а Елена Докич думала о самоубийстве. С Радукану все обстоит совершенно по-другому. «Если у меня было плохое настроение, то я могла не пойти на тренировку. Во время локдауна я не играла почти целый год – родители слова мне не сказали», – рассказала Эмма. После выхода в четвертьфинал US Open мама с папой даже ее не поздравили.

В детстве теннисистка фанатела от Ли На, в которой Эмму подкупали бойцовский характер и невозмутимость на корте. Сегодня она ищет собственный стиль и старается всегда доминировать. Ее лучший технический элемент – бэкхенд. «Мне всегда нравился одноручный, как у Роджера, но я особо не экспериментировала – двумя руками я кладу мяч в корт гораздо увереннее», – считает британка. В 2020 году девушка выиграла первый турнир среди взрослых в Индии – неделю ее мучили последствия пищевого отравления, но она не сдалась и победила.

Эмма Радукану на Уимблдоне Фото: Getty Images

На пути к финалу Радукану уничтожила олимпийскую чемпионку Токио Белинду Бенчич – игра получилась настолько односторонней, словно опытный гроссмейстер издевался над перворазрядником. Также Эмма здорово прибавила в физической подготовке в сравнении со своим первым «Шлемом» – пару месяцев назад в 1/8 финала Уимблдона она снялась с матча из-за проблем с дыханием. После того турнира она завершила сотрудничество с именитым тренером Найджелом Сирсом, который сильно давил на нее психологически, и вернулась к первому коучу Эндрю Ричардсону. Девушка вновь обрела душевный комфорт и взлетела еще выше.

Огромный потенциал Радукану отметили не только теннисные специалисты, но и маркетологи. С весны этого года дела Эммы ведет вице-президент IMG Tennis Макс Айзенбад, у которого отменный нюх на звезд – этот агент 11 лет успешно занимался продвижением Марии Шараповой. «Одна только ее улыбка сейчас стоит 3 миллиона евро», – потирает руки Макс. Уже подсуетился и Nike, заключивший контракт с Радукану на пять лет.

Согласно Forbes, девять самых высокооплачиваемых спортсменок в мире – теннисистки, что указывает на значительные возможности Радукану. «Я убежден, что в ближайшее время Эмма заключит контракты с крупными брендами и обгонит по уровню доходов Наоми Осаку, зарабатывающую около 35 млн долларов в год», – дает прогноз руководитель бизнес-школы Эмлиона Саймон Чедвик.

Управляющий директор M&C Saatchi Sport and Entertainment Ричард Баркер смотрит еще глубже: «У этой девочки потенциал Рианны. В 2017 году певица запустила косметический бренд Fenty Beauty и заработала на нем более миллиарда долларов. Если результаты Эммы будут высоки, и она запустит свою линию какого-то продукта, то стоит ждать огромную прибыль». Слова экспертов подтверждает съемка Радукану для октябрьского номера Vogue в туалетах от Dior и Valentino.

Можно только представить, какой ордой ломанутся спонсоры к Эмме, если она станет первой с 1977 года британкой, выигравшей «Шлем». Радукану это хорошо понимает и пытается сохранить голову холодной, ведь точно такие же ожидания были от выстрелившей в 2014 году красотки Эжени Бушар. Но этого не должно произойти как минимум по двум причинам – родители Эммы вырастили самодостаточную личность, которой чужды сиюминутные успехи.

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