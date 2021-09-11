Экс-третья ракетка мира канадец Милош Раонич высказался об обвинении Александра Зверева бывшей девушкой в домашнем насилии.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android, чтобы смотреть US Open! Это нужно всем

«Мне просто стыдно за то, как ATP и другие руководящие организации среагировали на такую ситуацию. Необходимо ли было ATP вмешаться, защитить спорт? Я думаю, да. А они попытались спустить все на тормозах.

US Open Джокович вступился за Циципаса после хейта за туалетные перерывы 12 ЧАСОВ НАЗАД

У нас уже случались прецеденты, когда в гостиницах на турнирах что-нибудь происходило и ATP проводила расследования. Тогда они считали, что необходимо вынести какое-то наказание. Как минимум нужно было признать, что обвинения имели место, но даже этого, по-моему, сделано не было», – цитирует Раонича rollingstone.com

В полуфинале US Open Александр Зверев уступил Новаку Джоковичу – 6:4, 2:6, 4:6, 6:4, 2:6.

Раонич не выступил в Нью-Йорке из-за травмы.

US Open Джокович отомстил Звереву за ОИ и вышел в финал USO к Медведеву 12 ЧАСОВ НАЗАД