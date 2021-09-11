Экс-третья ракетка мира канадец Милош Раонич высказался об обвинении Александра Зверева бывшей девушкой в домашнем насилии.
«Мне просто стыдно за то, как ATP и другие руководящие организации среагировали на такую ситуацию. Необходимо ли было ATP вмешаться, защитить спорт? Я думаю, да. А они попытались спустить все на тормозах.
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У нас уже случались прецеденты, когда в гостиницах на турнирах что-нибудь происходило и ATP проводила расследования. Тогда они считали, что необходимо вынести какое-то наказание. Как минимум нужно было признать, что обвинения имели место, но даже этого, по-моему, сделано не было», – цитирует Раонича rollingstone.com.
- В полуфинале US Open Александр Зверев уступил Новаку Джоковичу – 6:4, 2:6, 4:6, 6:4, 2:6.
- Раонич не выступил в Нью-Йорке из-за травмы.
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