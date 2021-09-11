150-я ракетка мира Эмма Радукану одержала победу над 73-й в рейтинге WTA Лейлой Фернандес – 6:4, 6:3. Это первый в Открытой эре женский финал «Шлема», в котором сошлись две несеяные соперницы.

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Матч продолжался 1 час и 45 минут. За это время Радукану взяла 22 активных розыгрыша против 18 у соперницы из Канады, совершила Эмма и меньше двойных ошибок – две против пяти.

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18-летняя Радукану взяла свой первый «Шлем», при этом не проиграв ни одного сета за весь турнир.

Фернандес на пути в финал убрала трех соперниц из топ-5 (Осака, Свитолина, Соболенко).

Радукану – первая британка в финале «ТБШ» со времен Вирджини Уэйд (победный Уимблдон-1977).

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