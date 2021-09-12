В финале мужского US Open – никаких неожиданностей: встретятся первый и второй сеяный, первая и вторая ракетки мира, Новак Джокович из Сербии и Даниил Медведев из России.

Джокович идет за уникальнейшим достижением – в случае победы он оформит карьерный «Большой шлем» (выиграет все мэйджоры сезона) первым после Рода Лэйвера в далеком 1969-м, а еще превзойдет по «Шлемам» главных соперников – Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Сейчас у тройки мечты – по 20 титулов. Новак стремится к 21-му, а Медведев постарается ему помешать. Это второй финал Даниила на US Open и третий на «Шлемах». Предыдущие он проиграл, последний – как раз Джоковичу на Australian Open.

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Как шли по сетке

Новак Джокович

1-й круг: Хольгер Руне (Дания) – 6:1, 7:6(5), 6:2, 6:1

2-й круг: Таллон Грикспур (Нидерланды) – 6:2, 6:3, 6:2

3-й круг: Кэи Нисикори (Япония) – 6:7(4), 6:3, 6:3, 6:2

4-й круг: Дженсон Бруксби (США) – 1:6, 6:3, 6:2, 6:2

Четвертьфинал: Маттео Берреттини (Италия) – 5:7, 6:2, 6:2, 6:3

Полуфинал: Александр Зверев (Германия) – 4:6, 6:2, 4:6, 6:4, 6:2

Даниил Медведев

1-й круг: Ришар Гаске (Франция) – 6:4, 6:3, 6:1

2-й круг: Доминик Кёпфер (Германия) – 6:4, 6:1, 6:2

3-й круг: Пабло Андухар (Испания) – 6:0, 6:4, 6:3

4-й круг: Дэниел Эванс (Великобритания) – 6:3, 6:4, 6:3

Четвертьфинал: Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:3, 6:0, 4:6, 7:5

Полуфинал: Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:4, 7:5, 6:2

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Цифры говорят

Статистика личных встреч – 5-3 в пользу Джоковича.

Последний матч, финал Australian Open в феврале 2021 года, завершился в пользу серба разгромом – 7:5, 6:2, 6:2.

Из пяти хардовых встреч Джокович выиграл три, Медведев взял одну победу на грунте.

В случае победы Новак оформит 21-й титул на турнирах «Большого шлема» – ранее такого не делал никто.

Также на кону для Джоковича стоит календарный «Шлем» – в Открытой эре такое удавалось только Роду Лэйверу в 1969 году.

Медведев сыграет в третьем финале «ТБШ», два предыдущих он проиграл.

Кто что сказал

Новак Джокович: «Конечно, я знаю, что стоит на кону. Но хочу сосредоточиться на вещах, которые в моем случае работают лучше всего. У меня своя рутина, люди вокруг. Я собираюсь изолироваться и набрать энергию для следующей битвы. На корте я сказал, что подойду к этому матчу, будто он последний в моей жизни. Это будет самый важный матч в моей карьере, а может и нет, не знаю. Но в этом году точно.

Это будет сражение с Медведевым, а он в потрясающей форме. В последнее время он выиграл много матчей на харде. Мы уже играли в этом году в финале Australian Open, так что я знаю, чего ожидать. За его плечами уже есть два финала «Больших шлемов». В плане опыта сейчас все будет по-другому. Уверен, он сделает все, чтобы выиграть первый в карьере «Шлем».

Новак Джокович Фото: Getty Images

Даниил Медведев: «В плане тактики финал Australian Open меня многому научил. Потому что в нем он играл не так, как в предыдущих матчах, и я оказался к этому не готов. А теперь готов. Думаю, в плане тактики нынешний матч будет интереснее. Еще я всегда выкладываюсь, но в Мельбурне не оставил на корте все сердце. Конечно, я хотел победить, но почему-то не удалось включиться. Сейчас я постараюсь это сделать. При любом счете буду бороться и выкладываться даже сильнее, чем в Мельбурне.

Если мне удастся его победить, то, наверное, я войду в историю как человек, не пустивший его к «Большому шлему». Но меня это не волнует. Думаю, это больше влияет на него. С одной стороны, он точно будет испытывать давление. С другой, в тяжелые моменты он всегда играет еще лучше. Не знаю, допустим, он будет проигрывать 1:2 или 0:2 по сетам и с брейком. Он всегда выкладывается, но, может быть, в другой момент, на другом «Шлеме» он бы не стал что-то придумывать. А здесь он точно попробует все, чтобы прийти к цели».

Котировки букмекеров:

Победа Джоковича – 1,36

Победа Медведева – 3,30

Российский теннисист отдал на турнире всего один сет, сербский закрыл с 3:0 только один матч против 121-й ракетки мира, но коэффициент на победу Джоковича преобладает. Это неудивительно – статус финала «ТБШ» всегда перечеркивает прошлые достижения и путь по сетке, который для Медведева из-за раннего вылета соперников из топ-10 был намного проще. Кэфы на финал AO были практически равными, но тогда Даниил уступил без шансов.

В этот раз матч явно будет упорнее: на американском харде Медведев чувствует себя увереннее, чем на австралийском, а еще сохранил достаточно сил, которые выплеснул Джокович в полуфинальном пятисетовике против Александра Зверева.

Где и когда смотреть

Матч начнется в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире его протранслирует телеканал Eurosport, а также игру можно посмотреть по подписке на сайте и в приложении. Прокомментируют Николай Давыденко и Кирилл Дышловой. Кроме того, будет доступна самая лучшая и эмоциональная текстовая трансляция

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