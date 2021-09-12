Опубликовано 12/09/2021 в 07:23 GMT

На US Open-2021 – последний самый долгожданный день: титул разыграют мужчины. Либо карьерный «Большой шлем» и рекордный 21-й мэйджор возьмет Новак Джокович, либо заветный титул впервые достанется Даниилу Медведеву.

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Арена Артура Эша

US Open Schroder/Vink - Alcott/Davidson - US Open 8 ЧАСОВ НАЗАД

Кори Гауфф/Кэти Макнелли (США, 11) – Саманта Стосур (Австралия, 14)/Чжэн Шуай (Китай, 14) – начало в 20:00 мск

Новак Джокович (Сербия, 1) – Даниил Медведев (Россия, 2) – начало в 23:00 мск

US Open Raducanu - Fernandez - US Open 8 ЧАСОВ НАЗАД