На US Open-2021 – последний самый долгожданный день: титул разыграют мужчины. Либо карьерный «Большой шлем» и рекордный 21-й мэйджор возьмет Новак Джокович, либо заветный титул впервые достанется Даниилу Медведеву.
Арена Артура Эша
US Open
Schroder/Vink - Alcott/Davidson - US Open
Кори Гауфф/Кэти Макнелли (США, 11) – Саманта Стосур (Австралия, 14)/Чжэн Шуай (Китай, 14) – начало в 20:00 мск
Новак Джокович (Сербия, 1) – Даниил Медведев (Россия, 2) – начало в 23:00 мск
US Open
Raducanu - Fernandez - US Open
US Open
150-я ракетка мира Эмма Радукану – чемпионка US Open