Королева Великобритании Елизавета II поздравила 18-летнюю теннисистку Эмму Радукану с победой на US Open.
«Это выдающееся достижение в таком юном возрасте, которое воплощает вашу упорную работу и целеустремленность. Не сомневаюсь, что ваше потрясающее выступление, как и выступление вашей соперницы Лейлы Фернандес, вдохновит новое поколение теннисистов. Отправляю наилучшие пожелания вам и вашим многочисленным поклонникам», – приводятся слова Елизаветы II на официальном сайте.
US Open
150-я ракетка мира Эмма Радукану – чемпионка US Open
- 150-я ракетка мира Эмма Радукану одержала победу над 73-й в рейтинге WTA Лейлой Фернандес и выиграла US Open.
- Радукану – первая британка в финале «ТБШ» со времен Вирджини Уэйд (победный Уимблдон-1977).
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