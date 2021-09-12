Королева Великобритании Елизавета II поздравила 18-летнюю теннисистку Эмму Радукану с победой на US Open.
  • Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом.
«Это выдающееся достижение в таком юном возрасте, которое воплощает вашу упорную работу и целеустремленность. Не сомневаюсь, что ваше потрясающее выступление, как и выступление вашей соперницы Лейлы Фернандес, вдохновит новое поколение теннисистов. Отправляю наилучшие пожелания вам и вашим многочисленным поклонникам», – приводятся слова Елизаветы II на официальном сайте.
US Open
150-я ракетка мира Эмма Радукану – чемпионка US Open
12 ЧАСОВ НАЗАД
  • 150-я ракетка мира Эмма Радукану одержала победу над 73-й в рейтинге WTA Лейлой Фернандес и выиграла US Open.
  • Радукану – первая британка в финале «ТБШ» со времен Вирджини Уэйд (победный Уимблдон-1977).
US Open выиграла теннисная Рианна. Ее дела ведет агент Шараповой
Следи за расписанием матчей дня по ссылке
US Open
USO выиграла теннисная Рианна. Ее дела ведет агент Шараповой
21 ЧАС НАЗАД
US Open
Самый сенсационный финал в истории. Кто станет чемпионкой US Open?
ДЕНЬ НАЗАД