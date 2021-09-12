Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, в чем преимущество Даниила Медведева перед Новаком Джоковичем в финале US Open.

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«В чем преимущество Медведева в финале US Open? Терпение. Эмоции? Их прятать не нужно, они должны быть только позитивные. С такими, как Новак, слабину нельзя показывать. Ты можешь играть на одном с ним уровне, но если покажешь слабину, он может воспользоваться этим. Я верю в Даню, он с детства такой, в плане характера. Мы с ним первый раз сыграли, когда мне было лет шесть. Вообще не официальный турнир, детский междусобойчик, но матч получился принципиальный. То же самое уже на дальнейших турнирах. В плане характера он всегда был такой», – приводит слова Рублева «Матч ТВ».

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Финал US Open состоится 12 сентября, начало матча запланировано на 23:00 (мск).

Телеканал Eurosport 1 покажет матч в прямом эфире. Также встречу можно посмотреть на сайте и в приложении. Если хочется не посмотреть, а почитать, к вашим услугам текстовая трансляция встречи.

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