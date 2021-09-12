Российский теннисист Даниил Медведев выиграл US Open, с третьей попытки взяв турнир «Большого шлема». В финале он одолел первую ракетку мира из Сербии Новака Джоковича.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Медведев подал 16 эйсов против 6 у Джоковича, по двойным ошибкам – 9 у Даниила, 3 – у Новака. В основном все ошибки Медведева на подаче пришлись на последний сет и последний геймы: трибуны гудели под руку российскому теннисисту. Медведев реализовал 4 брейк-пойнта из 8, Джокович – 1 из 6.

В 2019 году Медведев проиграл финал US Open Рафаэлю Надалю, а на Australian Open-2021 уступил Джоковичу.

У серба сорвался календарный «Шлем» – в 2020-м он выиграл АО, «Ролан Гаррос» и Уимблдон. У него по-прежнему 20 титулов на мэйджорах – как у Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

US Open Рублев назвал преимущество Медведева над Новаком в финале USO 12 ЧАСОВ НАЗАД

US Open Мегарекорды Джоковича или 1-й «Шлем» Медведева. Расклады финала 14 ЧАСОВ НАЗАД