ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ – ЧЕМПИОН US OPEN! ААААААААААА! Безумно здорово писать эти строки, потому что есть ощущение причастности к чему-то бесконечно крутому. Хочется верить, что это только начало чего-то большого, потому что игра и управление нервами, которые Даниил показал в решающем матче – хай-класс. Подача в стиле лучших подаванов в мире, покрытие задней линии в стиле Рафы Надаля и острота атак Медведева – Даниил был неотразим.

Но у вас нет ощущения неполноценности? Титульный матч, по сути, без борьбы. Всего 2 часа и 17 минут игрового времени. Слишком явный «хороший» день у Медведева и «плохой» у Джоковича. Никакой игровой драмы. С точки зрения игры этот финал вообще не должен запоминаться. Крушением надежд Новака – да. Включенной музыкой – да. Слезами Джоковича в решающем гейме – тоже да. Но не игрой. Финал US Open-2021 – это матч без борьбы двух теннисистов.

Нет, это не попытка очернить великую победу Медведева. Скорее разочарование от того, что Новак сломался. На US Open серб вступил в схватку с вечностью и разгромно ей проиграл. Финальный матч – квинтэссенция нервов. Новак отдал первый же гейм на своей подаче, а затем едва не подарил Медведеву 3:0 на старте. Видимое равенство в итоговом счете при этом совсем не отражает ход первой партии. Джокович взял всего 3 мяча на чужой подаче. Случилась классическая ситуация, когда у одного (Медведева) пошло все, у другого (Джоковича) – совсем ничего. Даниил набил сразу 16 эйсов, половина из которых прилетела в первом сете. Джокович просто не мог не отправиться в состояние грогги.

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Новак Джокович Фото: Getty Images

Наверное, уже в тот момент Новак начал понимать, что от него ускользает возможность избавиться от приставки «один из». От этого вполне легко понять гнев и расколоченную ракетку из-за внезапно включившейся на корте музыки. Серб готовился делать брейк на старте второго сета и возвращаться в матч, но в итоге провалился в еще более глубокую эмоциональную яму. Классический Новак окончательно перестал существовать именно в тот момент финала. После абьюза над ракеткой Ноле засорил еще большим количеством невынужденных ошибок и мазал даже с неаккуратных укороченных Медведева. Смех Джоковича после одного из очередных срывов – яркая иллюстрация беспомощности и отсутствия контроля. В такой ситуации Медведеву оставалось просто хладнокровно убивать возможную сказку, с чем он почти спокойно справился.

Даниил не виноват, что его соперником по финалу стал человек, который не справился с эмоциональным давлением. Также не виноват, что его первый триумф пришелся на потенциальный «Большой шлем» Новака. Бэкграунд точно не умаляет ценность триумфа русского игрока, но отрицать роль в этой победе психологии Джоковича никак нельзя. Все могло быть по-другому, но история в лице прекрасно игравшего Даниила Медведева, решила, что «Большой шлем» и Новак Джокович – несовместимые вещи.

Правда, возможно, в обмен на поражение серб получил нечто более ценное. Безумную поддержку и сострадание от когда-то настроенного против него теннисного мира. Очень большие слова от Даниила Медведева («Новак, для меня ты – величайший теннисист в истории»). Огромную мотивацию на будущие «ТБШ». Слезы счастья от поддержки в конце финала, которые он даже отметил в послематчевом интервью: «Хоть я и не выиграл матч, мое сердце наполнено радостью, я – самый счастливый человек на свете, потому что вы заставили меня чувствовать себя особенным. Вы тронули мою душу».

В этих словах боль и облегчение одновременно. «Большой шлем», видимо, так и не покорится никому из великого трио Федерер-Надаль-Джокович, но Новак-2021 точно заслуживает оваций. Не меньших, чем его победитель Даниил Медведев, история которого в битве за величие только начинается.

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