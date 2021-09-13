Российский теннисист Даниил Медведев в интервью Eurosport поделился эмоциями от победы над Новаком Джоковичем в финале US Open, а также рассказал о давлении трибун, планах на вечер и о том, как провел день перед финалом.

– Очень счастлив. Все было идеально до счета 5:2. Матчбол, две двойные, проигранное очко. 5:3 – понимаешь, что Новак такие матчи вытаскивал, нужно до конца терпеть. 40:15 – меня сводило адски на 5:4, все ноги просто сковало. Понимал, что надо подавать. Первый розыгрыш был, где я бегал из стороны в сторону. Двойная – понимаю, что если этот гейм проиграю, то уже вряд ли вытащу матч, потому что просто не могу ходить, и наконец-то прошла первая, и просто облегчение.

– Трибуны не взбесили, когда они начали нападать? Нас взбесили.

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– Я понимаю, что вас взбесили, мне на матче нельзя было беситься. У меня была полнейшая концентрация. Понимал, что это нормально – человек идет за «Большим шлемом», за него много было сербов, они старались всеми силами ему помочь. Не думаю, если честно, что это было против меня: они так хотели ему помочь, что делали это. Конечно, это некрасиво: на двойные, на вторые подачи, там была жесть. Но я понимал, что это неважно. Мне надо выиграть матч, мне на все пофигу, трибуны не трибуны, кто-то орет не орет, тихо, громко. Мне надо было выиграть матч, и у меня получилось.

– А какие планы сейчас на вечер?

– Праздновать. Я не из тех людей, которые не способны праздновать – надо готовиться к следующему турниру, скоро Индиан-Уэллс. Надо обязательно его выиграть, нужо начать уже завтра подготовочку. Нет, я способен расслабляться, поэтому несколько дней буду праздновать. Тяжело или нет – не знаю, будет в газетах или нет – не знаю. Но буду праздновать – и с командой, и с друзьями.

– Есть место для чего-то еще, кроме радости? Ты спокойно реагируешь или это все-таки скорее твой стиль?

– Для меня теннис – это в каком-то смысле, естественно, жизнь, но в каком-то смысле работа. Сегодня день финала, я мог встать в 7 утра и единственное, о чем думать: «Что мне делать, как мне победить?» Я посмотрел «Формулу», Ферстаппен и Хэмилтон, нереальная авария, я стал любить «Формулу» года три назад, почти не пропускаю гонки. Потом я посмотрел «Лидс» – «Ливерпуль», у меня Трент там пас отдал, Рафинья у меня ничего не сделал. Мне нравится расслабляться, так я поддерживаю связь с друзьями, мы играем в фэнтези, обсуждаем игроков, составы. Они все знают тоже, что у меня финал. Это все делает жизнь проще. У меня нет такого, что если я не выиграю 20 «Шлемов» за карьеру, моя жизнь будет не удавшейся и я в 35 лет буду расстроен, что я чего-то не добился. Поэтому я отношусь к этому как к работе, стараюсь делать ее изо всех сил, иногда получается хорошо, но я не забываю и об обычной жизни.

– Подарок будет дополнительный? Успел что-то купить все-таки?

– Нет-нет, это главный подарок. Если бы я проиграл в полуфинале, у меня был бы целый день что-то придумать, это было бы что-то необычное. Опять же когда я выиграл, я понимал, что финал «Большого шлема» – одна из самых важных вещей в жизни. Я понимал, что финал вечером, уже не успею ничего подготовить. Если я проиграю, будет обидно. Потому что да, финал тоже в каком-то смысле подарок, но это не победа. Сейчас, я думаю, Даша точно не расстроится, что у меня нет подарка.

– Даня, спасибо тебе большое.

– Спасибо огромное всем. И я это не сказал, хотел сказать в речи, но не стал затягивать, потому что есть хейтеры и в России, а я молодое поколение, я читаю комментарии. Все писали перед американской серией: все, очки не защитит. Не знаю, что такое защищать очки, знаю, что такое набирать больше, чем раньше. Поэтому всем спасибо.

Даниил Медведев выиграл US Open, с третьей попытки взяв турнир «Большого шлема». В финале он одолел первую ракетку мира из Сербии Новака Джоковича. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

В 2019 году Медведев проиграл финал US Open Рафаэлю Надалю, а на Australian Open-2021 уступил Джоковичу.

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