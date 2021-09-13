Сербский теннисист Новак Джокович произнес речь после поражения в финале US Open от россиянина Даниила Медведева в трех сетах.

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«Хочу поздравить Даниила, потрясающий матч, потрясающий турнир. Ты больше всех заслужил этот трофей. У тебя потрясающая команда. Ты один из самых замечательных людей в туре. Я уверен, что ты будешь на этом пьедестале и в будущем. Перед матчем я представлял себя в обоих сценариях, и я хочу сказать, что несмотря на то, что я не победил, я все равно очень рад. Благодаря вам, болельщикам, я чувствую себя особенным образом. Вы тронули меня до глубины души. Я очень вас люблю спасибо за поддержку. Скоро увидимся», – сказал Джокович во время награждения.

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Даниил Медведев выиграл US Open, с третьей попытки взяв турнир «Большого шлема». В финале он одолел первую ракетку мира из Сербии Новака Джоковича. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

В 2019 году Медведев проиграл финал US Open Рафаэлю Надалю, а на Australian Open-2021 уступил Джоковичу.

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