Первая ракетка мира Новак Джокович не смог сдержать слез во время финала US Open против Даниила Медведева.

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Перед последним геймом сербский теннисист расплакался, вытираясь полотенцем. В этот момент Медведев сосредоточенно смотрел в одну точку. Позже серб также прослезился на церемонии награждения.

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В случае победы Джокович мог обойти Рафаэля Надаля и Роджера Федерера по выигранным «ТБШ». Сейчас у всей тройки по 20 титулов. Кроме того, Новак упустил возможность выиграть календарный «Шлем» и стать вторым после Рода Лэйвера, кому это удалось.

Даниил Медведев выиграл US Open, с третьей попытки взяв турнир «Большого шлема». В финале он одолел первую ракетку мира из Сербии Новака Джоковича. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

В 2019 году Медведев проиграл финал US Open Рафаэлю Надалю, а на Australian Open-2021 уступил Джоковичу.

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