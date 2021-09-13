Даниил Медведев обыграл Новака Джоковича, не позволив легендарному сербу взять карьерный «Шлем» и повторить достижение Рода Лэйвера. Рассказываем о главных цифрах финала, в котором Медведев впервые выиграл «ТБШ».
- Девять двойных ошибок совершил Медведев против 3 у Джоковича.
- Процент точности первой подачи лучше у Даниила – 57% против 54%.
- И Даниил, и Новак взяли 80% очков на первой подаче.
- Новак спас 4 брейк-пойнта из 8. Медведев – 5 из 6.
- Даниил сделал 31 невынужденную ошибку. У Джоковича – 38.
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- Медведев сыграл в третьем финале турнира «Большого шлема». Россиянин выиграл мейджор с третьей попытки. В 2019-м он уступил Рафаэлю Надалю в финале US Open, а в 2021-м проиграл Джоковичу на Australian Open.
- За весь розыгрыш US Open Медведев отдал соперникам лишь 1 сет. Это случилось в четвертьфинале против Ботика ван де Зандсхулпа.
- В течение турнира Даниил провел соперникам 86 эйсов. Джокович – 84.
- Победа над Джоковичем стала для Даниила четвертой в карьере. Серб обыгрывал Медведева пять раз.
- Суммарно на корте Медведев провел 12 часов 2 минуты. Джокович – 17 часов 37 минут.
Даниил Медведев
Фото: Getty Images
- Медведев принес России первый «ТБШ» за 16 лет. Перед Даниилом в 2005 году Марат Сафин взял Australian Open.
- Даниил стал первым российским теннисистом за 21 год и вторым в истории, кто побеждал на US Open. Первый – также Сафин, который выигрывал финал в 2000-м.
- Медведев – шестой игрок из России, взявший «Большой шлем». До него это удавалось Евгению Кафельникову, Марату Сафину, Анастасии Мыскиной, Марии Шараповой и Светлане Кузнецовой.
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