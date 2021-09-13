Финал US Open-2021– это слезы и ярость Новака Джоковича, концентрация и счастье Даниила Медведева и обилие суперзвезд на трибунах. Собрали лучшие фото с игры, которая запомнится надолго.

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Новак Джокович Фото: Getty Images

US Open Медведев снес Джоковича в финале USO. Цифры матча 2 ЧАСА НАЗАД

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Видимо, после такого взгляда Даниила у Новака сдали нервы.

Новак Джокович Фото: Getty Images

Новак Джокович Фото: Getty Images

Перед последним (как оказалось позже) геймом у Джоковича сдали нервы – серб заплакал, утираясь полотенцем.

Новак Джокович Фото: Getty Images

За всем этим невероятным накалом с трибун наблюдали уважаемые господа. Не они ли сбивали Даниила во время подач?

Брэд Питт и Брэдли Купер Фото: Getty Images

Кристин Тейлор и Бен Стиллер Фото: Getty Images

А эта девушка в белом платье наверняка поддерживала Медведева.

Мария Шарапова Фото: Getty Images

Победное падение Медведева.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

У этих мужчин друг к другу только уважение, несмотря на супернапряженный финал. А сколько таких еще будет?

Новак Джокович и Даниил Медведев Фото: Getty Images

Медведев благодарит трибуны, которые на протяжении всего матча яростно мешали ему подавать.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Новак не сдержал эмоций и во время церемонии награждения. Карьерный «Шлем» останется достижением исключительно Рода Лэйвера.

Новак Джокович Фото: Getty Images

Но главное, что трофей – у Даниила!

Даниил Медведев Фото: Getty Images

US Open Джокович расплакался в полотенце во время финала US Open 2 ЧАСА НАЗАД