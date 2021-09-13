Финал US Open-2021– это слезы и ярость Новака Джоковича, концентрация и счастье Даниила Медведева и обилие суперзвезд на трибунах. Собрали лучшие фото с игры, которая запомнится надолго.
Новак Джокович
Фото: Getty Images
US Open
Медведев снес Джоковича в финале USO. Цифры матча
Даниил Медведев
Фото: Getty Images
Видимо, после такого взгляда Даниила у Новака сдали нервы.
Новак Джокович
Фото: Getty Images
Новак Джокович
Фото: Getty Images
Перед последним (как оказалось позже) геймом у Джоковича сдали нервы – серб заплакал, утираясь полотенцем.
Новак Джокович
Фото: Getty Images
За всем этим невероятным накалом с трибун наблюдали уважаемые господа. Не они ли сбивали Даниила во время подач?
Брэд Питт и Брэдли Купер
Фото: Getty Images
Кристин Тейлор и Бен Стиллер
Фото: Getty Images
А эта девушка в белом платье наверняка поддерживала Медведева.
Мария Шарапова
Фото: Getty Images
Победное падение Медведева.
Даниил Медведев
Фото: Getty Images
У этих мужчин друг к другу только уважение, несмотря на супернапряженный финал. А сколько таких еще будет?
Новак Джокович и Даниил Медведев
Фото: Getty Images
Медведев благодарит трибуны, которые на протяжении всего матча яростно мешали ему подавать.
Даниил Медведев
Фото: Getty Images
Новак не сдержал эмоций и во время церемонии награждения. Карьерный «Шлем» останется достижением исключительно Рода Лэйвера.
Новак Джокович
Фото: Getty Images
Но главное, что трофей – у Даниила!
Даниил Медведев
Фото: Getty Images
US Open
Джокович расплакался в полотенце во время финала US Open
US Open
Джокович – Медведеву: «Ты один из самых замечательных людей в туре»