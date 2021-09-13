ATP обновил рейтинги 13 сентября. Список лучших теннисистов возглавляет серб Новак Джокович.

Даниил Медведев по-прежнему занимает вторую позицию, а Андрей Рублев поднялся с седьмой строчки на пятую. Аслан Карацев сохранил 25-е место, а Карен Хачанов поднялся с 28-й позиции на 27-ю.

Рейтинг АТР за 13 сентября:

US Open Слезы Джоковича перед подачей Медведева на матч ЧАС НАЗАД

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 133 очка

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 10 780

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 8350

4 (4). Александр Зверев (Германия) – 7760

5 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6130

6 (5). Рафаэль Надаль (Испания) – 5815

7 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 5173

8 (6). Доминик Тим (Австрия) – 4995

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) – 3765

10 (11). Каспер Рууд (Норвегия) – 3440…

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25 (25). Аслан Карацев (Россия) – 2074…

27 (28). Карен Хачанов (Россия) – 1965.

US Open Лучшие моменты лучшего финала. Как Медведев разбил Джоковича ЧАС НАЗАД