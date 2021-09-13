Российский теннисист Даниил Медведев объяснил празднование после победы в финале US Open. По словам Даниила, он упал на корт, повторив движение из футбольного симулятора FIFA.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом.

«На Уимблдоне был вечер, когда я не мог уснуть. Пять-десять минут в голове вертелись безумные мысли. И я подумал: «Так, если я выиграю Уимблдон, не праздновать будет скучно – я всегда так делаю. Нужно что-то сделать, но что-то особенное».

US Open Ярость Новака, счастье Медведева и Брэд Питт. Топ-фото финала USO 2 ЧАСА НАЗАД

Я люблю играть в FIFA. И это называется «мертвая рыба». Я обсуждал это с парнями в раздевалке – молодыми, классными парнями. Они играют в FIFA. И они такие: «Это легендарно». Все, кто играет в FIFA, считают это легендарным. И я захотел так сделать. Не для того, чтобы попасть в газеты и так далее. Меня это не волнует. Я хотел создать особенный момент для друзей, с которыми играю в FIFA. Падать было немного больно. На харде это не очень приятно. Но я рад, что получилось легендарно», – приводит слова Медведева официальный сайт US Open

Даниил Медведев выиграл US Open, с третьей попытки взяв турнир «Большого шлема». В финале он одолел первую ракетку мира из Сербии Новака Джоковича. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

В 2019 году Медведев проиграл финал US Open Рафаэлю Надалю, а на Australian Open-2021 уступил Джоковичу.

US Open Медведев снес Джоковича в финале USO. Цифры матча 3 ЧАСА НАЗАД