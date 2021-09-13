Даниил Медведев выиграл US Open и принес России победу на турнире «Большого шлема» впервые с 2014 года. В финале он разбил первую ракетку мира Новака Джоковича в трех сетах – 6:4, 6:4, 6:4.

А вспомнишь, на каких еще мэйджорах побеждали российские теннисисты и теннисистки? И кто именно? А победы были и на US Open, и на Australian Open, и на Уимблдоне, и на «Ролан Гаррос». Вперед и удачи – но фамилии нужно вписать строго по порядку.

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У Джоковича сорвался календарный «Большой шлем» – до этого в 2021-м он выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблон.

Медведев взял «ТБШ» с третьей попытки.

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