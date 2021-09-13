Российский теннисист Даниил Медведев оценил шансы обойти Новака Джоковича в рейтинге ATP и стать первой ракеткой мира.

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«Мне нужно защищать очки в Париже и на Итоговом чемпионате. Кажется, Новаку не нужно защищать много очков. Думаю, обойти его пока нереально. Если рассуждать о расписании, то что я могу поменять? Впереди Индиан-Уэллс, Париж, Турин и Вена. Вена на одной неделе с турниром в Санкт-Петербурге. Я точно в Вене играть не буду. Пожалуй, в Санкт-Петербурге тоже не сыграю. Но в любом случае турнир в Вене будет на одной неделе с Санкт-Петербургом. Это турнир в России, я не стану играть в другом месте.

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Будем надеяться, что я выиграю титулы в Индиан-Уэллсе, Париже и Турине. Это сложное испытание. Сейчас я просто рад победе на мэйджоре. Я буду стараться выступить как можно лучше на каждом турнире. Занять первое место в рейтинге – не первостепенная задача для меня в этом году. Если однажды это случится, будет здорово», – приводит слова Медведева официальный сайт US Open

Даниил Медведев выиграл US Open, с третьей попытки взяв турнир «Большого шлема». В финале он одолел первую ракетку мира из Сербии Новака Джоковича. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

В 2019 году Медведев проиграл финал US Open Рафаэлю Надалю, а на Australian Open-2021 уступил Джоковичу.

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