Факт: американские фанаты – самые безбашенные. Если они выбрали цель для хейта или банально более приятного игрока для саппорта, то пойдут до конца и морально уничтожат любого. Так случилось со Стефаносом Циципасом. Своим продолжительным «бу» они изменили картинку игры в матче Андрея Рублева и Френсиса Тиафо, почти выручили Гаэля Монфиса в пятисетовике с Янником Синнером, едва не спасли Лейлу Фернандес в женском финале. Бестактностью обычно славились парижане на «Ролан Гаррос», но переживания Америки – нью левел: редкие выкрики и хлопки сменились волной гула.

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В этой пучине потонули все, но всплыл лишь победитель US Open – Даниил Медведев будто нацепил даже не спасательный, а криконепробиваемый жилет. Он закрыл матч, когда вокруг стоял не то что шум, а ор. Этой выходкой ночью возмутились не только русские болельщики, но и виртуальный мир: фанаты были в шоке.

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Кто-то дипломатично описал действо синонимичным рядом: ужасно, отвратительно, мерзко. «Толпа не уважает Медведева. Ужасно».

Некоторые начали крутить в голове флешбеки и перебирать все мэйджоры, убеждаясь, что американский по атмосфере и отношению к теннисистам – худший в сезоне.

Фанатское «фи» приобрело и национальный масштаб.

«Такого отвратительного поведения, к сожалению, не бывает ни в одной другой стране. Настоящее неуважение».

«Толпа в США была худшей, которую я когда-либо слышал на теннисном турнире. Группа кретинов».

«Толпа US Open всегда хуже всех. Настоящие стереотипные громкие американцы, которые не могут быть тихими».

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Кто-то даже дал пару советов Дане по налаживанию коммуникации с местной публикой. «Было бы здорово, если бы он назвал их поведение идиотским во время послематчевого интервью». Некоторые даже придали своему недовольству очевидные формы.

А перебивающие игру лица голливудских денди Бредли Купера, Леонардо ДиКаприо и Бреда Питта подали пользователю Аnnie body идею вручить статуэтку за худших болельщиков американской толпе.



Брэд Питт и Брэдли Купер Фото: Getty Images

Фанаты в финале избрали заведомо проигрышную тактику: Джокович, как и Медведев, подпитываются именно от отрицательной энергетики толпы – Новаку всю карьеру приходилось вымаливать одобрение фанатов, и к такой щедрости он просто не был готов. «Комментаторы в США каждый день ведут себя так, будто не могут понять, почему толпе не нравится Джокович. Есть ли у Джона Макинроя доступ к гуглу?», – обронили в твиттере.

Так что неожиданное признание Новаку в любви от американцев в виде двухчасовых аплодисментов и оваций смягчили его и совершенно выбили из ритма. Желание фанатов подольше задержаться на корте Артура Эша и увидеть вроде бы наклевывавшийся камбэк размазало его ментально – оттого он разрыдался в третьей партии. Даня же мастерски воспользовался ситуацией как в 2019-м и вновь уже постфактум расположил к себе фанатов:

признал Новака величайшим теннисистом на планете;

комично потерял и нашел свое имя на чашке USO;

подарил победу жене Дарье Медведевой на трехлетнюю годовщину свадьбы – трогательнее мизансцены американцы еще точно не видели;

порадовал теннисных Федалей: все-таки у большой троицы до сих пор по 20 «ТБШ».

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль на «Ролан Гаррос»-2005 Фото: Getty Images

Сколько бы ни ругали американскую толпу на этом турнире, она сделала две важные для тенниса вещи: буквально вручила долгожданный мэйджор в руки поколению «Некстген» и подарила миру нового Новака: он больше не бесчувственная машина по добыванию побед, которая не заботится о мнении толпы. Он – человек, который ищет принятия и любви.

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