Отец Даниила Медведева Сергей поделился эмоциями после победы сына над Новаком Джоковичем в финале US Open.

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«Спасибо за поздравления и поддержку! Вы помните и знаете, как трудно сделать из своего сына сына всей России. Эти две недели был будто где-то далеко, как в командировке. Умные часы много дней показывали мерцательную аритмию на ЭКГ.

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Вчера вечером был удивительно спокоен. Матч не смотрел. Во время матча лежал с закрытыми глазами и считал про себя до 600. И так снова и снова. Пока не вошла жена и не сказала: «Давай целоваться». Ночь почти не спал. А сейчас утром опять чувствую аритмию. Сегодня у меня в 13:30 кардиолог. Вот так приходят успех и победы к родителям чемпиона», – приводит слова Медведева-старшего «Спорт-Экспресс».

Даниил Медведев выиграл US Open, с третьей попытки взяв турнир «Большого шлема». В финале он одолел первую ракетку мира из Сербии Новака Джоковича. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

В 2019 году Медведев проиграл финал US Open Рафаэлю Надалю, а на Australian Open-2021 уступил Джоковичу.

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