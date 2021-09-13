Даниил Медведев вынес Новака Джоковича, взял первый «Шлем» в карьере и растрогал до слез свою жену Дарью в послематчевом выступлении. «Сегодня у меня и моей супруги третья годовщина нашей свадьбы. Не знал, что подарить, по ходу турнира и на протяжении его не мог думать о подарке в принципе. Понял, что точно надо побеждать, так как осознавал, что в случае поражения времени на другой подарок у меня уже нет. Я люблю тебя, Даша», – сказал Даниил.

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Даша Медведева Фото: Imago

Чемпионат Германии «Бавария» красиво поздравила Медведева с победой на US Open 4 ЧАСА НАЗАД

Обычно скупая на эмоции Даша растрогалась и расплакалась – она лучше всех знает цену этой победе, ведь на протяжении последних трех лет редкий матч Дани обходился без ее присутствия в боксе теннисиста. В Нью-Йорке девушка выглядела немного уставшей – возможно, из-за того, что она не только супруга, но и менеджер Медведева. Расписание, бронирование отелей и другие тяготы лежат на ней. Но ради победы на «Шлеме» стоило потерпеть.

Пара вместе уже семь лет. Даня и Даша познакомились на корте – девушка тоже занималась теннисом, но из-за травм завершила карьеру и сосредоточилась на учебе в МГУ. Медведева получила диплом на факультете журналистики и истории искусств, но поработать по специальности не успела – стала помогать Дане с развитием карьеры. Впервые они отправились вместе на Уимблдон в 2017 году, а год спустя стали мужем и женой.

«Были разные девушки, но ни к кому не тянуло. А к ней… Это не любовь с первого взгляда, но что-то зацепило, и вот мы женаты. Я сделал Даше предложение перед поездкой в Америку. К моему удивлению, она согласилась. Расписались в Москве в Кутузовском загсе. И через два дня после свадьбы я играл за сборную России в Кубке Дэвиса. А сразу после того матча мы улетели с Дашей в Петербург. Она по музеям ходила, а я в турнире играл», – радовался Медведев. Уже спустя полгода Данил вспорхнул из шестого десятка рейтинга в топ-10.

Медведев тщательно оберегает жену от внимания фанатов – теннисист не отмечает Дашу на совместных фотографиях в инстаграме, а ее профиль закрыт для посторонних глаз. «Она не гонится за подписчиками, а хейтеров, как известно, всегда хватает. Зачем ей читать возможные негативные комментарии», – объяснил чемпион US Open. Похоже, выражение «Счастье любит тишину» – про эту пару.

US Open «Бавария» красиво поздравила Медведева с победой на US Open 4 ЧАСА НАЗАД