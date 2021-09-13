Победитель US Open-2021 Даниил Медведев рассказал, почему в одном из интервью сравнил себя с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

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– Ты недавно сравнил себя с Артемом Дзюбой. Может, твой уровень повыше: например, Левандовский?

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– Я же говорил не про теннис, а про футбол, когда я играл со своими сверстниками. Я не сравниваю себя с Дзюбой в футбольном плане. Мне просто нравится такой тип форвардов, которые, может, неуклюже, но забивают голы. Это как я на корте. Дзюба – рекордсмен сборной России по количеству голов. Он один из лидеров «Зенита», забивал во всех своих клубах, становился лучшим бомбардиром. И люди все равно продолжают говорить, что он не слишком хорош в некоторых вещах.

Именно поэтому я сравнил себя с ним. Никто не будет сравнивать Левандовского и Дзюбу. Левандовский лучше, это факт. Я очень уважаю Артема как спортсмена. Его достижения в футболе – это что-то невероятное, – приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс»

В финале US Open Даниил Медведев одолел первую ракетку мира из Сербии Новака Джоковича. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Россиянин взял турнир «Большого шлема» с третьей попытки: в 2019 году Медведев проиграл финал US Open Рафаэлю Надалю, а на Australian Open-2021 уступил Джоковичу.

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