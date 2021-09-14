Первая ракетка мира Новак Джокович, проигравший Даниилу Медведеву в финале US Open, поздравил российского теннисиста с первой в карьере победой на турнире «Большого шлема» по-русски.

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«Поздравляю обоих чемпионов. Удивительная сказка в женской сетке, где в финале сыграли два подростка. Эмма, ты великолепна. Даниил, ты абсолютно заслужил первый титул «Большого шлема», – написал Джокович в твиттере и добавил на русском: – Молодец! Аплодирую».

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В финале US Open Новак уступил Даниилу со счетом 4:6, 4;6, 4:6.

Если бы Джокович сумел победить, он бы собрал календарный «Большой шлем».

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