«У Даниила не было того огня против Новака», – бросил Сервара журналистам в феврале 2021-го после разгромного финала AО. Семь месяцев спустя уже в Америке Медведев насквозь прожег пушечными ударами заднюю, а уверенностью – шансы Джоковича на «Большой шлем». В таких кондициях к финалу USO русского подтащила бригада спецов во главе с коренастым, обрусевшим и очень энергичным французом Жилем Сервара.

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Именно последняя черта зацепила русского еще в 2017-м, когда они только столкнулись на Лазурном берегу во Франции. Знавший лишь славу «Фьючерсов» ITF 30-летний Жиль работал на Жан-Рене Лиснара, открывшего в Каннах академию Еlite Tennis Center. Так что с начальством он и пришел на тет-а-тет к русскому, который только осваивался в Европе, но уже подбрасывал мячи Новаку и спарринговал ему. Тогда-то они друг друга и покорили.

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Жиль Сервара, тренер Даниила Медведева Фото: Getty Images

Француз настоял на переезде россиянина в Монако, а следом попытался изменить его восприятие тенниса – к нему Даня относился несерьезно вплоть до дня «X». Болтаясь за первой сотней, он нехотя брался за тренировки и берег душевные силы. «Мне казалось, что когда я это делаю, ничего не получается», – делился сомнениями русский. На что Сервара понимающе улыбался, кивал и продолжал гнуть линию.

Благодаря победе россиянина над Стэном Вавринкой на Уимблдоне-2017 Жиль закрепился в штате. Именно с ним он прошел путь от «Фьючерсов», пятисотников, «Мастерсов» и Итоговых к американской мечте – «Шлему».

«У нас очень хорошая связь: дело не в разговорах, иногда это просто взгляд, чтобы передать энергию и эмоции. У нас есть и одна цель. Я хочу, чтобы он реализовал свой потенциал и сделал карьеру», – говорил Жиль.

Жиль Сервара Фото: Getty Images

Американский финал оказался копией австралийской издевки – только с обратным эффектом. Как и в феврале, на корт вышли оба, но играл один. С первых ударов Медведь ошарашил соперника: из трех запланированных на матч тактик, сработала, наверно, каждая:

обязательная первая за 200 км/ч. Только в начале матча русский взял 15 из 15 очков, вводя мяч. Если не выручала она – не менее рискованную он посылал и вторую также под 190 км/ч: пару эйсов заколотил с нее. В итоге: 81% реализации на первой и 60% – на второй – неподъемные цифры даже для самого крутого принимающего в ATP;

игра на центр корта глубоко под заднюю, откуда Ноле было сложно вытаскивать мячи и простреливать углы, а следовательно, Даниил не давал развиваться острым атакам серба;

даже неловкими слайсами Медведев заставлял выбегать одного из лучших бейслайнеров к сетке – 2/3 игры у троса серб запорол. Туда он выходил и сам – вынужденно, когда ловить за задней было нечего – тыкал мяч в сетку, посылал в коридор или за заднюю, ведь Даня плотно простреливал в ноги. 66% реализации;

скорость, амплитуда движений и покрытие всего корта – подражая самому Новаку, русский энергично пропалывал заднюю, успевая и за сеточными мячами. В этом ему помог тренер по физподготовке Эрик Эрнандес;

самое главное – агрессия. Дэн постоянно диктовал игру, поэтому Джок и пытался воспользоваться «планом Б» – бежать к сетке. Причем русский предлагал себя как на короткую – в три удара – дистанцию, так и на длинную. Именно слева он часто завершал розыгрыши по линии в два удара даже после неудобного приема Новака;

поскольку Медведев был настроен агрессивно, его низкий мяч еще и летел пулей, создавая Джоковичу двойные проблемы. Из обороны Даниил зачастую эффектно выбирался – плотно посылал мяч из угла так глубоко, что перехватывал инициативу.

Джокович, напротив, выглядел нервным, немного утомленным и напуганным: попытки собрать все четыре «ТБШ» за год выдали в нем человека – поддерживающие крики толпы и груз, равный 60-летней истории, заставили его расчувствоваться. Несвежая голова давала не те импульсы телу, но на несовершенство ног в свои 34 года повлияла, конечно, и разница по проведенному на корте времени – Даня потратил 12 часов, а Джок – 17. Он не успевал встречать мяч рано и плотно пробивать на опережении.

Новак Джокович Фото: Getty Images

«Вчера и сегодня у нас было ощущение, что он готов соревноваться и быть на высоком уровне. Я скажу больше о ментальной, энергетической части», – говорил Сервара перед финалом.

За психологический баланс и ментальное здоровье на корте три года отвечает Франциска Даузе. Психолога, работу с которой Сервара называет ключевым моментом в профессиональной карьере Медведева, в последнее время часто можно видеть в боксе игрока. Их встреча произошла в середине 2018-го, и до конца сезона Даниил удвоил количество титулов ATP, а в 2019-м мощно прошелся по туру в девятью финалами – шесть из которых были подряд.

«За год у нас произошла огромная эволюция, – говорила в 2019-м Даузе. – Даниил изменился и в игре, и вне корта – вы сами видите, насколько он скромен, прагматичен и сосредоточен. Вне турниров мы проводим много длинных сеансов, а между матчами времени на это мало, хотя мы, конечно, общаемся».

В работе с Даней она использует даосские практики и медитации, учит спортсменов слушать свое тело. Цель системы «Драконовых врат» совершенствование буквально каждого аспекта человеческой жизни. Этот путь является одновременно метафизическим и практическим. Она сочетает в себе элементы китайской философии, боевых искусств, медитации, магии и мистицизма. В этой практике органически сочетаются элементы даосизма:

медитация для развития умственных способностей;

энергетическая работа и упражнения боевых искусств для оздоровления и долголетия;

сексуальная йога и йога сновидений, уходящие корнями в даосский шаманизм;

методы прорицания для развития интуиции.

Кончено, Даузе не сделала из Даниила нового человека: Медведев также бесится на судей и супервайзеров из-за телекамер на корте, возмущается яркому блеску табло или драматизирует о японской жаре – эксцентричный русский уже более сдержан, но порой, воспламеняется с полулета. Но даже это не мешает объяснить успехи Даниила на грунте в четвертьфинале «Ролан Гаррос», четвертый круг на Уимблдоне и первый травяной титул на Мальорке в Испании. «Это как тренировать гения», – сказал Сервара. – Иногда ты их не понимаешь. Они разные».

До встречи с ней Даниил не входил в топ-50, а после – выиграл больше половины матчей у рейтинговых соперников и одержал все свои важнейшие победы над Биг-3. Главную из которых он исторически выгравировал на первом русском за 16 лет в АТР «Шлеме».

Даниил Медведев, речь, Рафаэль Надаль, финал US Open-2019 Фото: Getty Images

«Начиная с прошлой предсезонки, я стал намного профессиональнее во всем, что делаю, говоря о подготовке или даже о жизни помимо тенниса, – сказал Медведев. – Я начал посвящать свою жизнь теннису. Я начал делать все возможное, чтобы стать лучше в теннисе, и я очень рад, что это сработало. Так что я действительно счастлив, что все получилось, и продолжаю».

«Если я смогу это сделать, то, вероятно, попаду в учебники истории». Одну из страниц теперь точно посвятят русскому – парню, кто не побоялся сломать не только исторический рекорд Джоковича, но и сопротивление 25-тысячной американской толпы.

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