Сразу после окончания US Open в Нью-Йорке состоялся бал Института костюма – Met Gala. На нем звезды первой величины собираются на красной дорожке для того, чтобы продефилировать в ярких и необычных нарядах.

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Не остались в стороне и теннисистки, о чем рассказал твиттер WTA.

US Open Королева Елизавета II поздравила Радукану с победой на US Open 12/09/2021 В 08:19

«Королевы моды», – так охарактеризовали платья Марии Шараповой и Винус Уильямс.

А вот и новоиспеченная чемпионка US Open Эмма Радукану:

Ну и ее соперница по финалу Лейла Фернандес:

Серена Уильямс предстала в шикарном манто:

А Наоми Осака похвасталась своим одеянием в инстаграме:

В финале US Open 18-летняя Эмма Радукану обыграла 19-летнюю Лейлу Фернандес со счетом 6:4, 6:3.

Мария Шарапова наблюдала за происходящим на US Open с трибун, нередко попадая под объективы фотокамер.

US Open 150-я ракетка мира Эмма Радукану – чемпионка US Open 11/09/2021 В 22:12