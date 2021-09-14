Сразу после окончания US Open в Нью-Йорке состоялся бал Института костюма – Met Gala. На нем звезды первой величины собираются на красной дорожке для того, чтобы продефилировать в ярких и необычных нарядах.
Не остались в стороне и теннисистки, о чем рассказал твиттер WTA.
US Open
Королева Елизавета II поздравила Радукану с победой на US Open
«Королевы моды», – так охарактеризовали платья Марии Шараповой и Винус Уильямс.
А вот и новоиспеченная чемпионка US Open Эмма Радукану:
Ну и ее соперница по финалу Лейла Фернандес:
Серена Уильямс предстала в шикарном манто:
А Наоми Осака похвасталась своим одеянием в инстаграме:
- В финале US Open 18-летняя Эмма Радукану обыграла 19-летнюю Лейлу Фернандес со счетом 6:4, 6:3.
- Мария Шарапова наблюдала за происходящим на US Open с трибун, нередко попадая под объективы фотокамер.
US Open
150-я ракетка мира Эмма Радукану – чемпионка US Open
US Open
USO выиграла теннисная Рианна. Ее дела ведет агент Шараповой