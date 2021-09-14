Знаменитый журналист Владимир Познер в интервью Eurosport поделился впечатлениями от игры Даниила Медведева.
«Большинство теннисистов играют очень похоже: Циципас, Рублев. У Медведева своя школа, он ни на кого не похож. Я пока бы не стал называть его великим, но если он продолжит так играть, то точно станет крупным теннисистом.
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Результат несколько удивил, но я предполагал, что он может выиграть – все же Джокович находился под историческим давлением, 21 «Шлем». Он сказал, что старается не думать об этом. Старается. Но он не мог не думать. Медведев полностью контролировал ситуацию. Он был Джоковичем», – заявил Познер.
- Даниил Медведев впервые стал победителем турнира «Большого шлема», обыграв в финале US Open Новака Джоковича.
- Даниил не позволил сербу собрать календарный «БШ»: ранее в 2021-м Новак выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон.
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