Двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков в интервью Eurosport поделился мнением об игре Новака Джоковича. Бывший теннисист сравнил первую ракетку мира с марафонцем.

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«Если брать Джоковича, у него достаточно плотные удары. Можно сказать, что на теннисном корте он как марафонец. И, может быть, даже иногда при сильном утомлении он играет лучше, чем на свежести», – сказал Чесноков.

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Полностью интервью Андрея Чеснокова появится на ютьюб-канале «Eurosport Интервью» в пятницу, 17 сентября.

В финале US Open Новак Джокович проиграл Даниилу Медведеву в трех сетах.

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