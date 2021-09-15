Двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков в интервью Eurosport поделился мнением об игре Новака Джоковича. Бывший теннисист сравнил первую ракетку мира с марафонцем.
«Если брать Джоковича, у него достаточно плотные удары. Можно сказать, что на теннисном корте он как марафонец. И, может быть, даже иногда при сильном утомлении он играет лучше, чем на свежести», – сказал Чесноков.
US Open
Джокович – Медведеву по-русски после победы: «Молодец! Аплодирую»
- Полностью интервью Андрея Чеснокова появится на ютьюб-канале «Eurosport Интервью» в пятницу, 17 сентября.
- В финале US Open Новак Джокович проиграл Даниилу Медведеву в трех сетах.
US Open
Экс-теннисистка, выпускница МГУ. Кому Медведев посвящает победы
US Open
«Жалкие варвары». Мир отреагировал на поведение американской толпы