Жиль Сервара, французский тренер первой ракетки России Даниила Медведева, рассказал о дальнейших планах теннисиста после победы на US Open и праздновании титула «Большого шлема».

– Здорово выиграть US Open, но Даниил и вся команда всегда сосредоточены на качестве игры. Это особое мышление и образ жизни, которые всегда заставляют думать о том, что можно улучшить и за счет этого выиграть следующий турнир. Чтобы это было возможным, я разработал программу тренировок, направленную на чтение большего количества ситуаций. Так получится выигрывать еще больше.

Даниил еще не все осознал, сейчас он празднует. Перед Кубком Лэйвера он в отпуске. Но я не могу перестать об этом думать. Из того, что я знаю о Данииле – а он злится, даже если просто проигрывает в PlayStation – могу сказать, что для него ничего не поменяется.

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– У Даниила начинается период, когда нужно защищать много очков. Например, скоро «Мастерс» в Париже и Итоговый турнир. Как вы относитесь к этому?

– Даниил считает, что очки не защищают, а выигрывают. На определенном этапе, когда вы уже вошли в топ-5, топ-3, не стоит думать о рейтинге, нужно думать о титулах. Нужно начинать сезон с мыслями: «Я хочу стать №1 и выиграть как можно больше крупных трофеев». Поэтому каждый турнир – возможность заработать очки. А итоги нужно подводить в конце, никак не сравнивая с предыдущим сезоном, – приводит слова Сервары Tennis Majors

Медведев выиграл US Open-2021, одолев в финале первую ракетку мира из Сербии Новака Джоковича – 6:4, 6:4, 6:4.

Кубок Лэйвера пройдет 24-26 сентября, Медведев представит команду Европы.

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