Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» Борис Беккер прокомментировал победу британки Эммы Радукану на US Open и предположил, что после получения личного письма от королевы Елизаветы она может получить титул дамы.

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«Получить личное письмо от королевы Елизаветы II невероятно. Не знаю, что может быть грандиознее. Все заметили, что у нас новая звезда, но все только начинается. Нужно соответствовать заданному уровню, а эта планка очень высока. Она не сможет до конца жизни выигрывать каждый матч. Зато она может получить титул дамы. Вы только представьте, что может быть лучше? У нас будут сэр Энди Маррей и дама Эмма Радукану!» – цитирует Беккера Tennis Head

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В финале US Open 150-я ракетка мира Эмма Радукану одержала победу над 73-й в рейтинге WTA Лейлой Фернандес – 6:4, 6:3. Это первый в Открытой эре женский финал «Шлема», в котором сошлись две несеяные соперницы.

Радукану – первая британка в финале «ТБШ» со времен Вирджини Уэйд (победный Уимблдон-1977).

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