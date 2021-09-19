Российский теннисист Даниил Медведев признался, что хотел бы переиграть финал Открытого чемпионата США против Рафаэля Надаля в 2019-м.

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В твиттер-аккаунте Tennis TV проводился опрос, где предлагалось выбрать матч, исход которого пользователи хотели бы изменить. Медведев скинул в реплаи фото с финала US Open-2019.

US Open Тренер Медведева: «Даниил еще не все осознал, он празднует» 16/09/2021 В 09:35

В финале Открытого чемпионата США-2019 Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю. Русский теннисист ушел с 0-2 по сетам, а на старте решающей партии имел три брейк-пойнта, но все же уступил – 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

В финале US Open-2021 российский теннисист победил Новака Джоковича в трех партиях – 6:4, 6:4, 6:4.

US Open Познер: «В финале Джоковичем был Медведев» 14/09/2021 В 13:19