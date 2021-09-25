Британская теннисистка Эмма Радукану заявила о том, что прекращает сотрудничество со своим тренером Эндрю Ричардсом, который помог ей добиться триумфальной победы в Нью-Йорке.

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Оказалось, что специалист помогал спортсменке только во время подготовки к US Open и был нанят специально для этого. Продолжать с ним сотрудничество не входило в планы 18-летней теннисистки.

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«На этом этапе карьеры мне нужен кто-то, имеющий опыт работы на турнирах WTA на самом высоком уровне», – приводит слова Радукану Sky Sport . Еще в сентябре она занимала 150-ю строчку в мировом рейтинге и не могла претендовать на участие в крупных турнирах без квалификации.

Сейчас Радукану занимает 22-ю строчку в рейтинге.

Эмма Радукану обыграла канадскую спортсменку Лейлу Фернандес со счетом 6:4, 6:3 и стала победительницей теннисного турнира US Open.

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