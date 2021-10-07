Чемпионы US Open-2021 Даниил Медведев и Эмма Радукану подарили предметы своих главных побед в постоянную коллекцию музея Зала теннисной славы.

Российский теннисист передал в дар музею одну из ракеток, которая помогла ему выиграть первый «ТБШ» в карьере. 18-летняя британка предоставила Залу теннисной славы платье Nike, которое она носила в те самые волшебные две недели в Нью-Йорке. Ракетка Медведева и платье Радукану теперь выставлены в рамках постоянной экспозиции музея.

«Мы благодарны Эмме и Даниилу за признание важности миссии Зала славы по сохранению истории тенниса для будущих поколений и за предоставление музею этой особой части истории тенниса», – сказал президент Зала теннисной славы Стэн Смит.

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На US Open-2021 Даниил Медведев взял турнир «Большого шлема» с третьей попытки. В финале первая ракетка России разбил Новака Джоковича – 6:4, 6:4, 6:4.

В финале US Open 150-я ракетка мира Эмма Радукану одержала победу над 73-й в рейтинге WTA Лейлой Фернандес – 6:4, 6:3. Это первый в Открытой эре женский финал «Шлема», в котором сошлись две несеяные соперницы.

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