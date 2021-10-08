Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об изменениях в жизни после победы на US Open, некоторые из которых вызывают недоумение.

«Не знаю почему так происходит, но многие пытаются заплатить за меня в ресторанах. Я обычно отказываюсь, но не всегда получается. Не понимаю, почему я должен принимать такие подарки от незнакомых людей. Но иногда официант подходит и говорит, что счет уже оплачен. Это забавно, но несколько странно. Первую неделю или полторы было много шумихи. Все медиа о тебе говорят. Особенно в России, конечно», – цитирует Медведева Desert Sun

В финале US Open Медведев одолел Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Это его первый выигранный турнир «Большого шлема» за карьеру.

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