Теннис

Тэйлор Фриц – Даниил Медведев, хайлайты матча на турнире UTS во Франции

Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл американского теннисиста Тэйлора Фрица на выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown, который проходит во французском городе Ницца – 14:19, 15:14, 14:13, 19:9. Матчи длятся 45 минут и состоят из четырех четвертей. Четверть заканчивается, если отрыв составляет больше 10 очков. Матч досрочно заканчивается, если теннисист выигрывает первые три четверти.

00:02:05, 11 минут назад