19-й этап
China Open-2019. Пекин. 1/2 финала
В финале британец одолел Давида Гоффена.
Рафа хорош и на корте, и в приставке.
Легенды затронули много тем и развенчали главный миф о Рафе.
19 апреля – день рождения Марии Шараповой. Финал «Ролан Гаррос»-2014: Мария Шарапова – Симона Халеп (видео)
Мартина Навратилова возглавляет сторону противника.
В 2020 году новой красоты в столице Испании не будет – повод вспомнить былое.
Карантин не мешает здоровому образу жизни.
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