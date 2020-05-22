Божественный розыгрыш с самого длинного матча в истории «Ролан Гаррос»

Первый круг «РГ»-2004 и четвертый круг «РГ»-2019
«Мастерс»-2017. Финал
Весь тот матч был красивейшим.
Фабрис Санторо и Арно Клеман рубились 6 часов 33 минуты.
Тони Надаль признался, что болел бы за Федерера, если бы Рафа не был его племянником.
В финале британец одолел Давида Гоффена.
Рафа хорош и на корте, и в приставке.
Легенды затронули много тем и развенчали главный миф о Рафе.
19 апреля – день рождения Марии Шараповой. Финал «Ролан Гаррос»-2014: Мария Шарапова – Симона Халеп (видео)
Мартина Навратилова возглавляет сторону противника.
В 2020 году новой красоты в столице Испании не будет – повод вспомнить былое.