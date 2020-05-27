Тина Мазе
«Ролан Гаррос»-2019. Женщины. 1/2 финала
Невероятная красота.
Весь тот матч был красивейшим.
Фабрис Санторо и Арно Клеман рубились 6 часов 33 минуты.
Тони Надаль признался, что болел бы за Федерера, если бы Рафа не был его племянником.
В финале британец одолел Давида Гоффена.
Рафа хорош и на корте, и в приставке.
Легенды затронули много тем и развенчали главный миф о Рафе.
19 апреля – день рождения Марии Шараповой. Финал «Ролан Гаррос»-2014: Мария Шарапова – Симона Халеп (видео)
Мартина Навратилова возглавляет сторону противника.