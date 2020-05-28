Удивительная дерзость Чанга в матче с Лендлом в 1989-м – он принимал подачу из середины корта

«Ролан Гаррос»-2017. Мужчины. 1/2 финала
Лучшие этапы
Выходки Кирьоса покажутся вам детской шалостью.
Русский теннисист Марат Сафин снял шорты после шикарного розыгрыша
Невероятная красота.
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Тони Надаль признался, что болел бы за Федерера, если бы Рафа не был его племянником.
В финале британец одолел Давида Гоффена.
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