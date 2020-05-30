Восхитительный розыгрыш в исполнении Мустера и Чанга с финала «РГ»-1995

«Ролан Гаррос»-2019. Женщины. Четвертый круг
Лучшие этапы
Борьба с задней линии и у сетки, диагонали и удары по линии, укороченный и смэш – все это за 40 секунд.
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Невероятная красота.
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