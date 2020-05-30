Безумный розыгрыш в исполнении Гаудио – им он запустил камбэк с 0:2 в финале «РГ»-2004 против Кориа

The Players Championship-2019. 1/4 финала
Финал «РГ»-1984 и финал «РГ»-1991
Не вытащи аргентинец то очко, счет в сете стал бы 5:4. И что произошло бы дальше?
Борьба с задней линии и у сетки, диагонали и удары по линии, укороченный и смэш – все это за 40 секунд.
Четвертая победа Бьорна на турнире кряду.
Выходки Кирьоса покажутся вам детской шалостью.
Русский теннисист Марат Сафин снял шорты после шикарного розыгрыша
Невероятная красота.
Весь тот матч был красивейшим.
Фабрис Санторо и Арно Клеман рубились 6 часов 33 минуты.
Тони Надаль признался, что болел бы за Федерера, если бы Рафа не был его племянником.