Обзор
Роджер Федерер – Томми Хаас, 4-й круг «Ролан Гаррос»-2009 (видео)
Швейцарку утешала ее мама.
И все равно проиграла немке титул.
Не вытащи аргентинец то очко, счет в сете стал бы 5:4. И что произошло бы дальше?
Борьба с задней линии и у сетки, диагонали и удары по линии, укороченный и смэш – все это за 40 секунд.
Четвертая победа Бьорна на турнире кряду.
Выходки Кирьоса покажутся вам детской шалостью.
Русский теннисист Марат Сафин снял шорты после шикарного розыгрыша
Невероятная красота.
Весь тот матч был красивейшим.