Первый круг. Группы 2 (Джадд Трамп) и 13 (Дэвид Гилберт)
Четвертый круг «РГ»-2009 и четвертьфинал «РГ»-1996
Роджер был в огне после трех поражений от серба подряд.
Роджер Федерер – Томми Хаас, 4-й круг «Ролан Гаррос»-2009 (видео)
Швейцарку утешала ее мама.
И все равно проиграла немке титул.
Не вытащи аргентинец то очко, счет в сете стал бы 5:4. И что произошло бы дальше?
Борьба с задней линии и у сетки, диагонали и удары по линии, укороченный и смэш – все это за 40 секунд.
Четвертая победа Бьорна на турнире кряду.
Выходки Кирьоса покажутся вам детской шалостью.
Русский теннисист Марат Сафин снял шорты после шикарного розыгрыша
Невероятная красота.