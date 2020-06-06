Изумительный обводящий против Федерера в финале-2011: на грунте так может только Надаль

Первый круг. Группы 1 (Стюарт Бинэм) и 8 (Д. Робертсон)
Четвертый этап
Полный матч – на Eurosport 1 и Eurosport Player 7 июня.
Немного парижской магии от Рафы.
Взрослый поступок совсем юной спортсменки.
Ну и отличная подача на титул в матче против Робина Содерлинга впридачу.
В том году Рафа завоевал в Париже седьмой титул.
Роджер был в огне после трех поражений от серба подряд.
Роджер Федерер – Томми Хаас, 4-й круг «Ролан Гаррос»-2009 (видео)
Швейцарку утешала ее мама.
И все равно проиграла немке титул.
Не вытащи аргентинец то очко, счет в сете стал бы 5:4. И что произошло бы дальше?